ПЕТРАКОВ: «Все футболисты здоровы. Игра с Болгарией очень важна для нас»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

- Довбик, Матвиенко и Качараба тренировались отдельно от команды, причем Качараба был в маске. Все ли в порядке с игроками?

- 7 ноября они сыграли в своих чемпионатах по 90 минут, поэтому они тренировались отдельно, у них было восстановление. То, что Качараба играл в маске… Он будет играть в маске еще 3-4 месяца. Это врачи ему так сказали. Все здоровы. Мы сделали тесты (на коронавирус — прим. ред.), сегодня нам дали результаты. Все они негативные.

- Прокомментируйте назначение Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа».

- Вся команда, весь тренерский штаб, все игроки желают Андрею Николаевичу успехов в Италии. Мы все горды тем, что он принял команду из Серии А. Мы верим в него.

- Вы уже мыслями в матче с Боснией и Герцеговиной? Или ставите перед командой какие-то задания на завтрашний поединок с Болгарией? И если да, то какие это задания?

- Завтра очень серьезная игра. Это контрольная игра. Мы готовимся к Боснии. Какие именно задания ставятся, говорить здесь не буду. Завтра все увидите. Но игра с Болгарией очень важна для нас.

Очень хотим, чтобы пришли одесситы и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка. Я такой поддержки никогда не чувствовал, мы очень благодарны за нее. Очень хотим, чтобы в Одессе болельщики поддержали сборную перед важнейшей игрой с Боснией.

11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022.