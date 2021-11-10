ПЕТРАКОВ: «Все футболисты здоровы. Игра с Болгарией очень важна для нас»

И.о. наставника сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей «сине-желтых»

  • 10.11.2021 17:19
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  • 4 комментария
ПЕТРАКОВ: «Все футболисты здоровы. Игра с Болгарией очень важна для нас»
© УАФ. Александр Петраков (слева)

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

- Довбик, Матвиенко и Качараба тренировались отдельно от команды, причем Качараба был в маске. Все ли в порядке с игроками?
- 7 ноября они сыграли в своих чемпионатах по 90 минут, поэтому они тренировались отдельно, у них было восстановление. То, что Качараба играл в маске… Он будет играть в маске еще 3-4 месяца. Это врачи ему так сказали. Все здоровы. Мы сделали тесты (на коронавирус — прим. ред.), сегодня нам дали результаты. Все они негативные.

- Прокомментируйте назначение Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа».
- Вся команда, весь тренерский штаб, все игроки желают Андрею Николаевичу успехов в Италии. Мы все горды тем, что он принял команду из Серии А. Мы верим в него.

- Вы уже мыслями в матче с Боснией и Герцеговиной? Или ставите перед командой какие-то задания на завтрашний поединок с Болгарией? И если да, то какие это задания?
- Завтра очень серьезная игра. Это контрольная игра. Мы готовимся к Боснии. Какие именно задания ставятся, говорить здесь не буду. Завтра все увидите. Но игра с Болгарией очень важна для нас.

Очень хотим, чтобы пришли одесситы и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка. Я такой поддержки никогда не чувствовал, мы очень благодарны за нее. Очень хотим, чтобы в Одессе болельщики поддержали сборную перед важнейшей игрой с Боснией.

11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    IgorIgor
    IgorIgor, 10.11.2021 18:22
    0
    отличный тренер нужен отличный результат Ловите удачу за хвост!
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    BekXan
    BekXan, 10.11.2021 17:47
    0
    И чем она для нас важная?Выпустить полурезервный состав шанс дать другим игрокам и в тонусе подходить к основной игре что бы не поломать основу.
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 10.11.2021 17:59
    -1
    И важна и нужна. Потому что БиГ играет 1-го с Финляндией, так что и нашим нужен разогрев. Не ехать же с корабля на бал. К тому же можно что то учесть, до и после игры будущего соперника.
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    Nordenus
    Nordenus, 10.11.2021 17:43
    -3
    Да вообще плевать на игру с болгарами, вы Боснию главное обыграйте хоть как то...
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