Руслан НЕЩЕРЕТ: «Купил ноутбук. Это была моя самая большая ошибка»

19-летний голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своем отношении к компьютерным играм.

«Играю ли в игры? Я себе как-то полтора года назад купил ноутбук. Поиграл, потом думаю: «Боже, зачем я его купил»? Это была моя самая большая ошибка. Меня это сбивает перед каждой игрой. Я не могу. Некоторых это расслабляет, а меня наоборот. У меня просто теряется концентрация, я какой-то расхлябанный выхожу даже на тренировки, когда поиграешь в эти игры. Нам, кстати, доктора об этом говорили в U-19. Мол, не смейте за день до игры в ноутбуки лезть, потому что вы не сможете полностью отдаться игре», — считает Нещерет.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.