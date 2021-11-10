ЧЕБЕРКО: В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждой игре

Украинский защитник – о выступлениях за «Осиек»

  • 10.11.2021 16:20
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ЧЕБЕРКО: В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждой игре
© zbirna.com. Евгений Чеберко

Арендованный хорватским «Осиеком» у австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко рассказал, не жалеет ли, что уехал играть в Европу.

«В сборную я вызвался после того, как перешел в ЛАСК. Но это не столь важно, поскольку здесь я набрался опыта. В Европе я понял разные стили игры, разнообразие тактик. Здесь не так легко, как у нас в плане того, что в Украине, если ты на поле, тренер доверяет, хорошая зарплата, то считается, что жизнь удалась. В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждом поединке», - сказал Чеберко.

Источник — zbirna.com

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