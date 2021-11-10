Руслан НЕЩЕРЕТ: «Предложение от Шахтера? Мама мне не говорила»

Возможный переход украинского вратаря «Динамо» в донецкий клуб остался на уровне слухов

  • 10.11.2021 15:39
  • 2475 просмотров
  • 7 комментариев
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Предложение от Шахтера? Мама мне не говорила»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

19-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о том, было ли у него предложение перейти в донецкий «Шахтер».

«Было ли у меня предложение от донецкого «Шахтера»? Может, и было, но мама мне не говорила. Не знаю, это все на уровне слухов было», — рассказал Нещерет.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 10.11.2021 16:00
    +5
    saderw78, 10.11.2021 15:56
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Это был я.
    Ссылка
    iravik83
    online
    iravik83, 10.11.2021 17:16
    0
    saderw78, 10.11.2021 15:56
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    это я тот парень !!ты неблагодарный где мое бабло!!))
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 10.11.2021 16:36
    0
    Burevestnik, 10.11.2021 16:21
    не захотел стать не бледнолицым
    скорее победили бабушкины пирожки и мамина юбка
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 10.11.2021 16:03
    0
    Бабушка сказала: "Русланчик, я тебя не отпущу". Ну, так и не стал он горняком
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    adidas777
    adidas777, 10.11.2021 16:39
    -1
    saderw78, 10.11.2021 15:56
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Спамер, так где благодарочка?
    Человечек то нашёлся
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 10.11.2021 16:21
    -1
    ona_proigraet, 10.11.2021 16:03
    Бабушка сказала: "Русланчик, я тебя не отпущу". Ну, так и не стал он горняком
    не захотел стать не бледнолицым
    Ссылка
    saderw78
    online
    saderw78, 10.11.2021 15:56
    -8
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Ссылка
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