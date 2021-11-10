Руслан НЕЩЕРЕТ: «Предложение от Шахтера? Мама мне не говорила»

19-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о том, было ли у него предложение перейти в донецкий «Шахтер».

«Было ли у меня предложение от донецкого «Шахтера»? Может, и было, но мама мне не говорила. Не знаю, это все на уровне слухов было», — рассказал Нещерет.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.