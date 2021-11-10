Дембеле летом может стать одноклубником Зинченко

Вингер «Барселоны» стал ближе к переходу в «Манчестер Сити»

  • 10.11.2021 15:29
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Дембеле летом может стать одноклубником Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле стал ближе к тому, чтобы будущим летом перейти в английский «Манчестер Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола очень хотел подписать футболиста, но клуб не мог себе этого позволить из-за правил финансового Fair Play.

«Барселона» также предлагала вариант обмена с участием 26-летнего английского вингера «горожан» Рахима Стерлинга, но футболист дал понять, что хочет остаться в манчестерском клубе.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего один матч из-за травмы. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.

В составе «Манчестер Сити» выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.

Источник — Sport.es

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 10.11.2021 16:17
    0
    Одноклубником Зинченко Дембеле будет, если перейдёт в Дженоа
    Или я чего то не понимаю, исходя из тех новостей, что пишут на этом сайте?
    Честно говоря, достали эти вечные утки про трансферы, по сто раз в день ни о чём...
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    0665826283
    0665826283, 10.11.2021 15:57
    0
    Ось бачите як, Стерлінг не хоче ні в який інший клуб, бо знає що від таких тренерів як Гвардіола . стараются не тікати, а хтось не знаю хто, сватають Зінченка до Шевченка в італію, треба бути не дуже розумним щоб на це піти.
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