Дембеле летом может стать одноклубником Зинченко

24-летний вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле стал ближе к тому, чтобы будущим летом перейти в английский «Манчестер Сити».
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола очень хотел подписать футболиста, но клуб не мог себе этого позволить из-за правил финансового Fair Play.
«Барселона» также предлагала вариант обмена с участием 26-летнего английского вингера «горожан» Рахима Стерлинга, но футболист дал понять, что хочет остаться в манчестерском клубе.
Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего один матч из-за травмы. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.
В составе «Манчестер Сити» выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.
Источник — Sport.es
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Честно говоря, достали эти вечные утки про трансферы, по сто раз в день ни о чём...
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