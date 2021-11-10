Днепр-1 не будет проводить спаррингов во время паузы на матчи сборных

Днепряне решили отказаться от контрольных матчей, чтобы избежать повреждений

  • 10.11.2021 15:22
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Днепр-1 не будет проводить спаррингов во время паузы на матчи сборных
© СК Днепр-1

11 ноября после четырехдневного отдыха днепровские футболисты возобновят подготовку к поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с «Александрией», который состоится 20 ноября.

Занятиями будет руководить главный тренер Игор Йовичевич, который в последние дни находился в Киеве, где посещал курсы по продлению лицензии PRO УЕФА.

Ноябрьскую паузу в чемпионате днепряне не планируют заполнить спаррингом, прежде всего, чтобы избежать повреждений.

В расположении «Днепра-1» отсутствуют Артем Довбик, вызванный в национальную сборную Украины, и Александр Назаренко, Арсений Батагов, которые сейчас находятся в молодежной сборной страны.

По имеющейся информации травмированных среди днепрян нет.

Напомним, что «Днепр-1» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 28 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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