Руслан НЕЩЕРЕТ: «Очень нравился Макс Коваль. Из-за него взял 35-й номер»

19-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о том, какие вратари были кумирами его детства.

«Моим кумиром в то время был Икер Касильяс. Я очень внимательно следил за «Реалом», когда был маленьким.

Мне очень нравился Макс Коваль. Поэтому я и взял 35-й номер, из-за Макса Коваля. Когда мне было лет 9-10, я начал следить за Максом Ковалем. Мне тогда он очень нравился. Поэтому я сказал: «Дедушка, хочу 35-й номер, пойдем набьем». Он говорит: «Хорошо». Так все и началось.

Знаком ли я с ним? Нет. Если бы встретился с ним, то рассказал бы ему эту историю», — отметил Нещерет.

Контракт Коваля принадлежал «Динамо» с 2010 по 2019 годы. Сейчас 28-летний Максим выступает за аравийский «Аль-Фатех».