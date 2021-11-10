Руслан НЕЩЕРЕТ: «Очень нравился Макс Коваль. Из-за него взял 35-й номер»

Вратарь «Динамо» рассказал о кумирах своего детства

  • 10.11.2021 15:07
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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Очень нравился Макс Коваль. Из-за него взял 35-й номер»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

19-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о том, какие вратари были кумирами его детства.

«Моим кумиром в то время был Икер Касильяс. Я очень внимательно следил за «Реалом», когда был маленьким.

Мне очень нравился Макс Коваль. Поэтому я и взял 35-й номер, из-за Макса Коваля. Когда мне было лет 9-10, я начал следить за Максом Ковалем. Мне тогда он очень нравился. Поэтому я сказал: «Дедушка, хочу 35-й номер, пойдем набьем». Он говорит: «Хорошо». Так все и началось.

Знаком ли я с ним? Нет. Если бы встретился с ним, то рассказал бы ему эту историю», — отметил Нещерет.

Контракт Коваля принадлежал «Динамо» с 2010 по 2019 годы. Сейчас 28-летний Максим выступает за аравийский «Аль-Фатех».

Источник — ФК Динамо Киев

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