Вест Хэм ищет замену Огбонне

Лондонской клуб выбирает между Даэлом Фраем и Робертом Дики

  • 10.11.2021 14:54
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Вест Хэм ищет замену Огбонне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анджело Огбонна

Лондонский «Вест Хэм» активно ищет замену для травмированного 33-летнего итальянского центрального защитника Анджело Огбонны.

Футболист пропустит длительный срок после поединка чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:2) из-за повреждения крестообразной связки колена.

«Вест Хэм» наблюдает за 24-летним англичанином Даэлом Фраем из «Мидлсбро» и 25-летним англичанином Робертом Дики из «Куинз Парк Рейнджерс».

Переход одного из этих игроков может состояться в январское трансферное окно.

Источник — Football League World

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