Вест Хэм ищет замену Огбонне

Лондонский «Вест Хэм» активно ищет замену для травмированного 33-летнего итальянского центрального защитника Анджело Огбонны.
Футболист пропустит длительный срок после поединка чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:2) из-за повреждения крестообразной связки колена.
«Вест Хэм» наблюдает за 24-летним англичанином Даэлом Фраем из «Мидлсбро» и 25-летним англичанином Робертом Дики из «Куинз Парк Рейнджерс».
Переход одного из этих игроков может состояться в январское трансферное окно.
Источник — Football League World
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