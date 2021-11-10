Ювентус предложил Рэмзи Роме

Туринский «Ювентус» предложил римской «Роме» 30-летнего центрального полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи.
«Ювентус» настолько сильно хочет избавиться от футболиста, что готов отдать его в аренду, покрывая при этом 60% заработной платы.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее тренировавший английские клубы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», считается поклонником игры Рэмзи.
Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах.
Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.
В активе игрока 69 матчей за сборную Уэльса, где он забил 18 мячей.
Источник — Calciomercato
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