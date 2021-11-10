Виталий Сачко – Фернандо Вердаско. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября украинский теннисист Виталий Сачко (№245 ATP) сыграет матч первого круга на челленджере в Ортизеи.



Соперником украинца станет экс-восьмая ракетка мира Фернандо Вердаско из Испании (№153 ATP).



Ранее теннисисты между собой не играли.



Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.