ФОТО. Запасная. Надежда Киченок провела тренировку в Гвадалахаре

Украинско-румынская пара Надежда Киченок / Ралука Олару приехала на Итоговый турнира WTA в Гвадалахару в статусе запасных.



Отметим, что пара Киченок/Олару стала 11-й в Чемпионской гонке, но из-за отказа двух пар (Гауфф/Макналли и Дабровски/Стефани) оказалась в статусе первого запасного дуэта.



В обновленном рейтинге Надя установила личный рекорд, поднявшись на 31-ю позицию парного рейтинга.



Киченок и Олару в текущем сезоне выиграла два титула, а также сыграла еще два финала.