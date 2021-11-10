ФОТО. Запасная. Надежда Киченок провела тренировку в Гвадалахаре

Украинская теннисистка вместе с Ралукой Олару готова заменить одну из основных пар

  • 10.11.2021 10:40
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ФОТО. Запасная. Надежда Киченок провела тренировку в Гвадалахаре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинско-румынская пара Надежда Киченок / Ралука Олару приехала на Итоговый турнира WTA в Гвадалахару в статусе запасных. 
 
Отметим, что пара Киченок/Олару стала 11-й в Чемпионской гонке, но из-за отказа двух пар (Гауфф/Макналли и Дабровски/Стефани) оказалась в статусе первого запасного дуэта. 
 
В обновленном рейтинге Надя установила личный рекорд, поднявшись на 31-ю позицию парного рейтинга.
 
Киченок и Олару в текущем сезоне выиграла два титула, а также сыграла еще два финала.

Источник — Instagram

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