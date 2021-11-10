ФОТО. Шевченко поздравил сына Кристиана с 15-летием

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поздравил своего сына Кристиана с 15-летием.
«С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя», – написал Шевченко в твиттере.
Отметим, что Кристиан – второй из четырех сыновей Шевченко. Самому старшего Джордану 29 октября исполнилось 17.
Источник — Twitter
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