ФОТО. Шевченко поздравил сына Кристиана с 15-летием

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поздравил своего сына Кристиана с 15-летием.



«С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя», – написал Шевченко в твиттере.



Отметим, что Кристиан – второй из четырех сыновей Шевченко. Самому старшего Джордану 29 октября исполнилось 17.