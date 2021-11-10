Эта ситуация очень шокирует. Ротен раскритиковал вызов Месси в сборную

Экс-хавбек сборной Франции Жером Ротен раскритиковал вызов форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в сборную Аргентины:

«Эта ситуация очень шокирует. Я вообще не понимаю. Пора прекратить этот бред. Он не играл, был травмирован, пропустил игру с «Бордо» в последнем туре. Зачем тогда он едет в сборную, чтобы показать свою травму? Может быть, лучше сосредоточитесь на своей адаптации в «ПСЖ».

Месси может начать со сборной Аргентины и вернуться в качестве «пушечного ядра». Но он также может вернуться травмированным. Есть больше шансов получить его готовым на 100%, сохраняя его в тепле, чем отправив в сборную Аргентины».

34-летний Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года против Уругвая (12 ноября) и Бразилии (16 ноября).