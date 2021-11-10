Могут и напихать. Мудрик рассказал, с кого из футболистов берет пример

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, с кого из футболистов он берет пример:

– С кого берешь пример?

– С Криштиану Роналду. Пример того, как нужно идти к своим целям, работать над собой и что из этого может получиться.

– Старшие товарищи по команде, как Степаненко, дают какие-то советы?

– Со всеми стараюсь общаться, потому что это опытные и сильные футболисты. Когда кто-то из старших подсказывает, стараюсь максимально к этому прислушаться. Понимаю, что в их словах есть подсказки, которые мне нужны. Могут и напихать – это часть футбола. Нормально к этому отношусь, пиханина может быть и по делу: за бутсы или как нужно было сыграть.

– Кто самый большой шутник?

– Марлос, Кривцов, Алексей Шевченко. С ними всегда весело. Шутить над ними? Нужен подходящий момент, а не ляпнуть что попало.

– Что прочел неординарного из сообщений поддержки?

– Много пишут, поздравляют с голом или хорошей игрой. Это, конечно, приятно, но я стараюсь не зависеть от мнения людей. Если не реагировать на хорошее, то легче будет реагировать на плохое. Просто благодарен за поддержку, но продолжаем работать.