ДИАЛЛО: «Я готов играть в первой команде Динамо. Нравится игра Шапаренко»

18-летний сенегалец рассказал, кто его поразил из первой команды «Динамо»

  • 09.11.2021 22:25
  • 227 просмотров
  • 1 комментарий
ДИАЛЛО: «Я готов играть в первой команде Динамо. Нравится игра Шапаренко»
© Sportarena. Самба Диалло

Игрок юношеского состава «Динамо» Самба Диалло заявил, что готов играть за первую команду киевлян:

«Я тренировался с основой три раза. Я почувствовал, что у Динамо сильные и хорошие футболисты. Но у меня было чувство, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там. Если честно, разница между молодежной командой и основой велика. Основа гораздо сильнее. Но я думаю, что готов играть в первой команде».

18-летний сенегалец рассказал, кто больше всего его поразил из первой команды «Динамо»:

«Больше всего из основы «Динамо» мне понравился Шапаренко. Я смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть. В чем его сила? Прежде всего, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом на очень высоком уровне. Я сразу понял, что у этого игрока большое будущее».

Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 09.11.2021 22:50
    0
    А этого Шапаренка могло бы и не быть, Хац и Лесик почти сгноили парня в дубле
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