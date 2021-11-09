ДИАЛЛО: «Я готов играть в первой команде Динамо. Нравится игра Шапаренко»

Игрок юношеского состава «Динамо» Самба Диалло заявил, что готов играть за первую команду киевлян:

«Я тренировался с основой три раза. Я почувствовал, что у Динамо сильные и хорошие футболисты. Но у меня было чувство, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там. Если честно, разница между молодежной командой и основой велика. Основа гораздо сильнее. Но я думаю, что готов играть в первой команде».

18-летний сенегалец рассказал, кто больше всего его поразил из первой команды «Динамо»:

«Больше всего из основы «Динамо» мне понравился Шапаренко. Я смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть. В чем его сила? Прежде всего, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом на очень высоком уровне. Я сразу понял, что у этого игрока большое будущее».