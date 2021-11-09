Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона

Португалец недоволен результатами команды

  • 09.11.2021 18:43
  • 2380 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце текущего сезона. Португальский форвард недоволен результатами команды.

Над «Юнайтед» нависла реальная угроза непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезона. Если это случится, Роналду покинет клуб – играть в Лиге Европы он не намерен.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом текущего года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 1 ассист в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт 36-летнего португальца действует до лета 2023 года.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.

Источник — Daily Express

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 09.11.2021 19:05
    0
    Ни фига себе, заявочки. А контракт на 2 года?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности