Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце текущего сезона. Португальский форвард недоволен результатами команды.

Над «Юнайтед» нависла реальная угроза непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезона. Если это случится, Роналду покинет клуб – играть в Лиге Европы он не намерен.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом текущего года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 1 ассист в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт 36-летнего португальца действует до лета 2023 года.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.