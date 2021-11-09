Илья ЗАБАРНЫЙ: «Готовимся только побеждать»

Защитник сборной Украины настроен оптимистично

  • 09.11.2021 18:27
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Готовимся только побеждать»
© УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о своем настроении в первый день ноябрьского сбора команды:

«Как настроение после первой тренировки? В принципе, хорошее. Все соскучились. Готовимся только побеждать».

11 ноября сборной Украины проведет товарищеский матч против Болгарии, а 16 ноября – решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Источник — vZbirna

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 09.11.2021 19:01
    0
    Иди тренеруйся,...перемогати.Щас ещё Караваев вылезет ,будет нам рассказывать о том что они сели с ребятами и поговорили по-взрослому.
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