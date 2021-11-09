Илья ЗАБАРНЫЙ: «Готовимся только побеждать»

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о своем настроении в первый день ноябрьского сбора команды:

«Как настроение после первой тренировки? В принципе, хорошее. Все соскучились. Готовимся только побеждать».

11 ноября сборной Украины проведет товарищеский матч против Болгарии, а 16 ноября – решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.