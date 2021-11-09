КАЗЕМИРО: «Желание Анчелотти побеждать поражает»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Карло Анчелотти:

«У каждого тренера свой подход к работе, и, к счастью, мы очень хорошо адаптируемся к методу Анчеллоти, как когда-то было с Зиданом.

Хочу выделить один момент, вызывающий большое уважение к Анчелотти. Он 62-летний человек, который уже более 40 лет в футболе и покорил все вершины. Однако его желание побеждать и учить нас каждый день всему тому, что он знает, просто поражает».