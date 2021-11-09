Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) проведет еще один матч на турнире WTA 250 в Линце.



Во втором раунде украинка сыграет против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после матча Радукану – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли



В следующем раунде победительница сразится против лаки-лузера Жаклин Кристиан из Румынии (№100 WTA).

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