Александр СИРОТА: «Я должен был быть в национальной сборной»

В итоге защитник «Динамо» снова был вызван в молодежку

  • 09.11.2021 17:22
  • 1822 просмотра
  • 4 комментария
Александр СИРОТА: «Я должен был быть в национальной сборной»
© dynamo.kiev.ua. Александр Сирота

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Александр Сирота признался, что мог в ноябре оказаться в национальной сборной:

«Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только за.

В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух».

Источник — ТК Футбол

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    andi Mir
    andi Mir, 09.11.2021 17:41
    +1
    Когда будешь постоянно сидеть на "банке" как 80% игроков отсосуолло (говорящей зебры под препаратами) вызванных в сборную - тогда и жди приглашения.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 18:02
    0
    BekXanov, 09.11.2021 17:47
    Вот как заголовок автора может захайпить игрока.
    Человек сказал что должен или мог быть в сборной а сыграл за молодняк.
    Футболист лишь написал факт а не своё утверждение и сейчас его засрут.
    А ведь по чайнику дать нада автору этой статьи что бы не хайпил заголовки.
    Вот так и травят спортсменов.Таких спорт журналистов гнать в шею нада !
    переживёт
    Ссылка
    BekXanov
    BekXanov, 09.11.2021 17:47
    0
    Вот как заголовок автора может захайпить игрока.
    Человек сказал что должен или мог быть в сборной а сыграл за молодняк.
    Футболист лишь написал факт а не своё утверждение и сейчас его засрут.
    А ведь по чайнику дать нада автору этой статьи что бы не хайпил заголовки.
    Вот так и травят спортсменов.Таких спорт журналистов гнать в шею нада !
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.11.2021 17:32
    -4
    Ты играть для начала научись.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности