Александр СИРОТА: «Я должен был быть в национальной сборной»

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Александр Сирота признался, что мог в ноябре оказаться в национальной сборной:

«Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только за.

В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух».