Александр СИРОТА: «Я должен был быть в национальной сборной»

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Александр Сирота признался, что мог в ноябре оказаться в национальной сборной:
«Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только за.
В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух».
Источник — ТК Футбол
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Человек сказал что должен или мог быть в сборной а сыграл за молодняк.
Футболист лишь написал факт а не своё утверждение и сейчас его засрут.
А ведь по чайнику дать нада автору этой статьи что бы не хайпил заголовки.
Вот так и травят спортсменов.Таких спорт журналистов гнать в шею нада !
Человек сказал что должен или мог быть в сборной а сыграл за молодняк.
Футболист лишь написал факт а не своё утверждение и сейчас его засрут.
А ведь по чайнику дать нада автору этой статьи что бы не хайпил заголовки.
Вот так и травят спортсменов.Таких спорт журналистов гнать в шею нада !
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