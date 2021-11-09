Орлов завершил борьбу на челленджере во Франции

Украинский теннисист Владислав Орлов (№416 ATP) не смог воспользоваться статусом лаки-лузера на челленджере в Роанне.
В первом круге основы украинец проиграл французу Матиасу Бургу (№226 ATP).
Роанн. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 3:6, 2:6
Источник — Sport.ua
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