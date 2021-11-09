Стали известны лучший игрок и тренер октября в УПЛ

Лучшим игроком октября в УПЛ был признан полузащитник «Динамо» Киев Денис Гармаш. В октябре на его счету 3 гола в 4 матчах чемпионата Украины.

В голосовании болельщиков, в котором приняли участие почти 15 тысяч человек, он набрал 55,9% голосов, опередив форварда «Зари» Аллахьяра Сайядманеша (29,8%) и вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка (9,3%).

Лучшим тренером октября был признан наставник «Ворсклы» Юрий Максимов, который набрал 48,4% голосов. Он опередил Виктора Скрипника из «Зари» и Мирчу Луческу из «Динамо» Киев.