Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Работать в России? Провокационный вопрос»

Хорватский тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич ответил на вопрос о том, согласился ли бы он работать в российском клубе:

«Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный».