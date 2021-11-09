Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Работать в России? Провокационный вопрос»

Наставник «Днепра-1» ответил дипломатично

  • 09.11.2021 15:50
  • 750 просмотров
  • 4 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Работать в России? Провокационный вопрос»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Хорватский тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич ответил на вопрос о том, согласился ли бы он работать в российском клубе:

«Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный».

Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 09.11.2021 15:52
    -2
    Смотря сколько заплатят
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 16:22
    -3
    поддержите нашу нэньку, скажите что крым наш и что расия ахрессор, нам цэ дюжэ дюжэ допоможэ. у нас от слов поддержки отопление станет дешевле и пенсии вырастут, коррупция исчезнет, и ЕС и НАТО станут к нам ближе.
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 16:06
    -5
    это не провокационный вопрос, зачем кому-то этого хорвата провоцировать. это тупой вопрос, шана тупая пресса ждёт услышать слова поддержки из каждой будки.
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 15:54
    -5
    канешно пойдёт, только там деньги могут платить таким посредственным тренерам.
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