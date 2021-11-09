Матч Украина – Болгария обслужит турецкая бригада судей

В четверг, 11 ноября в Одессе сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии. Начало – в 19:30.

Обслужит матч турецкая бригада судей во главе с Ардой Кардешлером. Его ассистентами будут Керем Эрсой и Чеведед Камуркоглу.

А вот четвертый арбитр матч будет украинцем. Это Виталий Романов.