Даниил СИКАН: «Нужно просто выиграть у Боснии»

Форвард сборной Украины – о решающем матче отбора на ЧМ-2022

  • 09.11.2021 14:24
  • 235 просмотров
  • 2 комментария
Даниил СИКАН: «Нужно просто выиграть у Боснии»
© YouTube. Даниил Сикан

Форвард сборной Украины Даниил Сикан рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу против Болгарии (11 ноября) и ключевому матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Настроение всегда хорошее в сборной. Впереди очень важный матч, думаю, команда подготовлена к нему, все в боевом настроении. Шансы очень большие, нам просто нужно выиграть, и все.

Болгария? На юношеском уровне играл против них. Это всегда сильная команда, которая показывает хороший футбол. Думаю, что это отличная команда, которая позволит подготовиться к игре с Боснией».

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 14:36
    0
    звучит просто
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 09.11.2021 14:31
    -1
    Головне синку - не обісратися в Сараєво
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности