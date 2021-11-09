Даниил СИКАН: «Нужно просто выиграть у Боснии»

Форвард сборной Украины Даниил Сикан рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу против Болгарии (11 ноября) и ключевому матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):
«Настроение всегда хорошее в сборной. Впереди очень важный матч, думаю, команда подготовлена к нему, все в боевом настроении. Шансы очень большие, нам просто нужно выиграть, и все.
Болгария? На юношеском уровне играл против них. Это всегда сильная команда, которая показывает хороший футбол. Думаю, что это отличная команда, которая позволит подготовиться к игре с Боснией».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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