Самба ДИАЛЛО: «С Луческу мы говорили по-французски»

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло рассказал о проблемах в коммуникации внутри команды.

«Как я общаюсь в команде, ведь практически никто в «Динамо» не знает французского? Мне очень тяжело. Вообще ничего не понимаю. Когда тренер что-то говорит, то я просто смотрю на других и повторяю за ними. Других вариантов нет.

Когда я был в первой команде, на меня больше обращали внимание тренеры. Мирча Луческу подошел, и мы поговорили по-французски. Меня хорошо приняли, старались поддерживать, я комфортно там себя чувствовал», — рассказал Диалло.