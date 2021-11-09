Самба ДИАЛЛО: «С Луческу мы говорили по-французски»

У сенегальского вингера «Динамо» есть проблемы с коммуникацией внутри команды

  • 09.11.2021 13:56
  • 1875 просмотров
  • 3 комментария
Самба ДИАЛЛО: «С Луческу мы говорили по-французски»
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло рассказал о проблемах в коммуникации внутри команды.

«Как я общаюсь в команде, ведь практически никто в «Динамо» не знает французского? Мне очень тяжело. Вообще ничего не понимаю. Когда тренер что-то говорит, то я просто смотрю на других и повторяю за ними. Других вариантов нет.

Когда я был в первой команде, на меня больше обращали внимание тренеры. Мирча Луческу подошел, и мы поговорили по-французски. Меня хорошо приняли, старались поддерживать, я комфортно там себя чувствовал», — рассказал Диалло.

Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 09.11.2021 14:46
    +1
    rus, 09.11.2021 14:12
    Учи украинский.
    К чему ваш русский совет?
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 09.11.2021 14:12
    -1
    Учи украинский.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 09.11.2021 14:27
    -2
    rus, 09.11.2021 14:12
    Учи украинский.
    тут скорее нужно учить суржик с гармашевским акцентом,который понимают в ДК,особенно Сидорчук
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