ФОТО. Джеко, Суарес или Варди? Лучшие бомбардиры, которые старше 34 лет

Форварды-ветераны продолжают демонстрировать впечатляющие результаты

  • 09.11.2021 13:35
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ФОТО. Джеко, Суарес или Варди? Лучшие бомбардиры, которые старше 34 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 лучших бомбардиров европейских лиг, которые старше 34 лет.

Примечательно, что лидируют в нем сразу три футболиста. У 35-летнего Эдина Джеко («Интер»), 34-летнего Луиса Суареса («Атлетико») и 34-летнего Джейми Варди («Лестер») по 7 забитых мячей в национальных чемпионатах. В затылок лидерам дышит 34-летний Димитри Пайет из «Марселя», в активе которого 6 голов.

Источник — Transfermarkt

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