ФОТО. Джеко, Суарес или Варди? Лучшие бомбардиры, которые старше 34 лет

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 лучших бомбардиров европейских лиг, которые старше 34 лет.

Примечательно, что лидируют в нем сразу три футболиста. У 35-летнего Эдина Джеко («Интер»), 34-летнего Луиса Суареса («Атлетико») и 34-летнего Джейми Варди («Лестер») по 7 забитых мячей в национальных чемпионатах. В затылок лидерам дышит 34-летний Димитри Пайет из «Марселя», в активе которого 6 голов.