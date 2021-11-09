Челси отказался от борьбы за Мбаппе

Лондонский «Челси» не будет участвовать в борьбе за подписание 22-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Бомбардиром ПСЖ интересуются многие европейские топ-клубы, включая «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Но в распоряжении главного тренера «Челси» Томаса Тухеля уже есть несколько очень хороших нападающих, и он не видит для Мбаппе места в своей команде.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €160 миллионов.