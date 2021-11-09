Перемога потеряла двух основных игроков

Как минимум в следующих двух турах «Перемоге» не поможет основной опорник Герасиме Резесидзе. В матче позапрошлого тура Второй лиги со «Скоруком» (1:1) 28-летний футболист повредил мышцы задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил поединок с «Полтавой» (0:2).

Не принимал участие в двух последних матчах и арендованный у «Металлиста» центральный полузащитник Владислав Краев. У 26-летнего футболиста сломан большой палец на ноге, поэтому в ближайшее время он также не поможет своей команде.

«Перемога», перед которой стоит задача по итогам сезона повыситься в классе, после 17 туров чемпионата Второй лиги занимает 5-е место в группе Б. 14 ноября команда Сергея Воробья сыграет дома с «Ярудом».