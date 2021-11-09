ТРУБИН: «Нужно побеждать в обоих матчах и отрываться от соперников»

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин высказался о предстоящих поединках своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

«Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.

Будем показывать свой футбол и пытаться получить максимум очков», – сказал Трубин.

Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 11 ноября, а противостояние подопечных Ротаня с Сербией намечено на 16 ноября.