ТРУБИН: «Нужно побеждать в обоих матчах и отрываться от соперников»

Один из лидеров сборной ожидает непростых поединков

  • 09.11.2021 12:24
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ТРУБИН: «Нужно побеждать в обоих матчах и отрываться от соперников»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин высказался о предстоящих поединках своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

«Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.

Будем показывать свой футбол и пытаться получить максимум очков», – сказал Трубин.

Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 11 ноября, а противостояние подопечных Ротаня с Сербией намечено на 16 ноября.

Источник — Футбол 1/2/3

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