Сайядманеш вызван в сборную Ирана

20-летний нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш вызван в национальную сборную Ирана и уже отправился в расположение команды.

Аллахьяр примет участие в двух матчах квалификации на ЧМ-2022, где иранцы встретятся со сборными Ливана и Сирии на выезде. Поединки состоятся 11 и 16 ноября.