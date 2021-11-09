Сайядманеш вызван в сборную Ирана

20-летний нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш вызван в национальную сборную Ирана и уже отправился в расположение команды.
Аллахьяр примет участие в двух матчах квалификации на ЧМ-2022, где иранцы встретятся со сборными Ливана и Сирии на выезде. Поединки состоятся 11 и 16 ноября.
Источник — ФК Заря
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