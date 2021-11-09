Экс-лучший бомбардир Первой лиги стал спортдиректором Виктории

Бывший игрок киевского «Арсенала», ЦСКА, «Черноморца», «Николаева», винницкой «Нивы», черкасского «Днепра» и целого ряда казахстанских клубов Роман Пахолюк назначен на должность спортивного директора «Виктории» из Николаевки.

42-летний Пахолюк, который в составе винницкой «Нивы» в сезоне 2004/2005 с 17 голами стал лучшим бомбардиром Первой лиги, завершил профессиональную карьеру в 2016 году в составе второлигового «Арсенала». Впоследствии работал главным тренером аматорского «Межигорья» из чемпионата Киевской области.

Стоит отметить, что в свое время Пахолюк вместе с нынешним главным тренером «Виктории» Анатолием Бессмертным играл за черкасский «Днепр».

После 17 туров чемпионата Второй лиги «Виктория» занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда из Сумской области примет «Энергию».