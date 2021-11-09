Александр СИРОТА: «Луческу попросил не вешать нос»

Во вторник, 9 ноября, молодежная сборная Украины отправится в Северную Македонию, где проведет очередной матч отборочного турнира Евро-2023 (U-21). Александр Сирота поделился ожиданиями от поединка и рассказал о последних матчах киевского «Динамо».

— Тебя почти год не было в молодежке. Не трудно будет вспомнить требования Руслана Ротаня?

— Не думаю, что это может стать проблемой. Вчера на тренировке мы как раз над этими моментами и работали. Так что, если мне доведется выйти на поле, не подведу (улыбается).

— Какое сейчас у тебя психологическое состояние после двух кряду поражений «Динамо» от «Барселоны» и «Ворсклы»?

— Нужно уметь быстро переключаться с клубной работы на игры в сборной. Сейчас все мысли только о матчах против Северной Македонии и Сербии. А уже по возвращении в «Динамо» будем решать другие вопросы.

— Что говорил команде Мирча Луческу после проигранного поединка с «Ворсклой»?

— Попросил не вешать нос, пожелал удачи в сборных, и чтобы все вернулись без травм. Это поражение, не конкретно от «Ворсклы», а вообще, напрашивалось. Хорошо, что оно случилось перед матчами сборных. Уверен, что после возобновления чемпионата вы снова увидите «голодное» «Динамо».