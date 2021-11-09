Ювентус нацелился на форварда Манчестер Юнайтед

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании 25-летнего французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Марсьяль — один из вариантов, к которым «Ювентус» прибегнет, если не сможет выкупить контракт форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Также в поле зрения «Ювентуса» находятся Мауро Икарди, Дарвин Нуньес, Александр Ляказетт и Джанлука Скамакка.

Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 7 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Антонио с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.