15-летний румын может стать самым молодым игроком в истории сборных

Наставник национальной сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего Энеса Сали – атакующего полузащитника румынского «Фарула».

Энес дебютировал в высшей лиге только в этом сезоне: провел семь матчей и даже успел забить гол, став самым молодым автором мяча в истории высшей лиги Румынии.

Энес родился в Канаде, а его родители – турки, родившиеся и выросшие в Румынии. Энес мог представлять любую из этих стран, но остановился на Румынии.

Если Энес выйдет на поле в одном из ноябрьских отборочных матчей, то станет самым молодым игроком в истории сборных.