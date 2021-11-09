15-летний румын может стать самым молодым игроком в истории сборных

Энес Сали имеет все шансы переписать историю футбола

  • 09.11.2021 10:13
  • 153 просмотра
  • 0 комментариев
15-летний румын может стать самым молодым игроком в истории сборных
© twitter.com/lnstantFoot

Наставник национальной сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего Энеса Сали – атакующего полузащитника румынского «Фарула». 

Энес дебютировал в высшей лиге только в этом сезоне: провел семь матчей и даже успел забить гол, став самым молодым автором мяча в истории высшей лиги Румынии.

Энес родился в Канаде, а его родители – турки, родившиеся и выросшие в Румынии. Энес мог представлять любую из этих стран, но остановился на Румынии.

Если Энес выйдет на поле в одном из ноябрьских отборочных матчей, то станет самым молодым игроком в истории сборных.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности