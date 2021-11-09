15-летний румын может стать самым молодым игроком в истории сборных

Наставник национальной сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего Энеса Сали – атакующего полузащитника румынского «Фарула».
Энес дебютировал в высшей лиге только в этом сезоне: провел семь матчей и даже успел забить гол, став самым молодым автором мяча в истории высшей лиги Румынии.
Энес родился в Канаде, а его родители – турки, родившиеся и выросшие в Румынии. Энес мог представлять любую из этих стран, но остановился на Румынии.
Если Энес выйдет на поле в одном из ноябрьских отборочных матчей, то станет самым молодым игроком в истории сборных.
Источник — Sport.ua
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