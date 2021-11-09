Алан Патрик рассказал, хочет ли покинуть Шахтер

Контракт 30-летнего хавбека рассчитан еще на год

  • 09.11.2021 09:07
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Алан Патрик рассказал, хочет ли покинуть Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал сплетни, появляющиеся в бразильской прессе, относительно возможного скорого возвращения в ряды «Фламенго».

«Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в «Шахтере». Всем известно, насколько я люблю «Фламенго», но я полон решимости помогать своему нынешнему клубу выигрывать как можно больше титулов. Ни разу ни один из моих представителей не общался с руководством «Фламенго» о возможном трансфере», - заявил Патрик.

В нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 20 матчей, 4 забитых мяча и 6 ассистов за «Шахтер».

Источник — Globoesporte

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