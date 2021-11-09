Алан Патрик рассказал, хочет ли покинуть Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал сплетни, появляющиеся в бразильской прессе, относительно возможного скорого возвращения в ряды «Фламенго».

«Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в «Шахтере». Всем известно, насколько я люблю «Фламенго», но я полон решимости помогать своему нынешнему клубу выигрывать как можно больше титулов. Ни разу ни один из моих представителей не общался с руководством «Фламенго» о возможном трансфере», - заявил Патрик.

В нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 20 матчей, 4 забитых мяча и 6 ассистов за «Шахтер».