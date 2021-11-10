Ирландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

В четверг, 11 ноября, в Дублине состоится матч группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Ирландии примет национальную команду Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ирландия

Зеленая армия в своей истории трижды участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира, но последний раз ей удалось квалифицироваться на Мундиаль в далеком 2002 году. Нынешний отбор команда Стивена Кенни, которая занимает 70-ю строчку в рейтинге ФИФА, тоже провалила. У Ирландии всего лишь пять очков в шести поединках и предпоследняя строчка турнирной таблицы.

Шансов пройти в стыковые матчи шансов не осталось даже теоретических, а потому турнирная мотивация у ирландцев отсутствует. Впрочем, против Португалии они будут играть за свой престиж, а также попытаются взять реванш за выездное поражение (1:2) в первом круге.

Португалия

Команда Фернанду Сантуша перед стартом квалификации была явным фаворитом группы А, однако в данный момент она занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Сербии на один балл. У Португалии есть еще один поединок в запасе, так что вернуть себе пальму первенства возможность остается.

Как минимум второе место Криштиану Роналду и компания себе уже гарантировали, но их амбиции явно выше, поэтому можно не сомневаться, что португальцы приложат все усилия для того, чтобы попасть на Мундиаль напрямую. На следующей неделе подопечных Сантуша ждет решающий поединок с Сербией на своем поле, и в случае успеха с Ирландией, там их устроит даже ничья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Португалия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Ирландия: Базуну – Омобамиделе, Даффи, Иган, Каллен, Хендрик, Доэрти, Макклин, Хорган, Робинсон, Айда.

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Пальинья, Б.Силва, Моутинью, Фернандеш, Роналду, А.Силва.

11 ноября, четверг