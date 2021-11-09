Форвард «Динамо» Артем Беседин обвенчался со своей женой Радмилой Карафетовой.

Радостным событием они поделилась в Instagram, выставив фото и короткое видео из церкви. Беседин восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче за сборную Украины на Евро-2020 против Швеции.

Пара состоит в браке с сентября 2019 года. Они воспитывают сына Доминика и дочь Каролину, родившуюся в феврале 2021 года. Также у Радмилы есть двое детей от первого брака – сын Дамир и дочь Божена.

ФОТО. Нападающий Динамо обвенчался с женой в церкви