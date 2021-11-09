ФОТО. Нападающий Динамо обвенчался с женой в церкви

Артем Беседин восстанавливается после тяжелой травмы, полученной за сборную

  • 09.11.2021 01:12
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ФОТО. Нападающий Динамо обвенчался с женой в церкви
© Instagram

Форвард «Динамо» Артем Беседин обвенчался со своей женой Радмилой Карафетовой.

Радостным событием они поделилась в Instagram, выставив фото и короткое видео из церкви. Беседин восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче за сборную Украины на Евро-2020 против Швеции.

Пара состоит в браке с сентября 2019 года. Они воспитывают сына Доминика и дочь Каролину, родившуюся в феврале 2021 года. Также у Радмилы есть двое детей от первого брака – сын Дамир и дочь Божена.

ФОТО. Нападающий Динамо обвенчался с женой в церкви

Источник — Instagram

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