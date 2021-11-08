Большая потасовка произошла в матче чемпионата Украины U-17 под эгидой ДЮФЛУ между юношескими командами «Интер» Днепр и «Мариуполь».
На 69-й минуте произошел конфликт между игроками, и в спор вмешались тренеры и родители с трибун.
Матч не был доигран из-за массовой драки. На момент остановки побеждали гости из Мариуполя со счетом 2:1.
ВИДЕО. Дрались дети и родители. Большая потасовка в матче U-17 в Днепре
Источник — YouTube
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