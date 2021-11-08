Большая потасовка произошла в матче чемпионата Украины U-17 под эгидой ДЮФЛУ между юношескими командами «Интер» Днепр и «Мариуполь».

На 69-й минуте произошел конфликт между игроками, и в спор вмешались тренеры и родители с трибун.

Матч не был доигран из-за массовой драки. На момент остановки побеждали гости из Мариуполя со счетом 2:1.

ВИДЕО. Дрались дети и родители. Большая потасовка в матче U-17 в Днепре