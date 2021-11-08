ВИДЕО. Дрались дети и родители. Большая потасовка в матче U-17 в Днепре

Матч между командами «Интер» Днепр и «Мариуполь» не был доигран

  • 08.11.2021 23:59
  • 673 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дрались дети и родители. Большая потасовка в матче U-17 в Днепре
© AFDO TV

Большая потасовка произошла в матче чемпионата Украины U-17 под эгидой ДЮФЛУ между юношескими командами «Интер» Днепр и «Мариуполь».

На 69-й минуте произошел конфликт между игроками, и в спор вмешались тренеры и родители с трибун.

Матч не был доигран из-за массовой драки. На момент остановки побеждали гости из Мариуполя со счетом 2:1.

ВИДЕО. Дрались дети и родители. Большая потасовка в матче U-17 в Днепре

Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ronin99900
    ronin99900, 09.11.2021 00:25
    -3
    дыки люди .дыка нация
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