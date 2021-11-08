Нашей УПЛ и не снилось. АПЛ продаст телеправа за баснословную сумму

АПЛ планирует выручить 11,6 млрд евро за продажу телеправ на период 2022–2025

  • 08.11.2021 23:43
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Нашей УПЛ и не снилось. АПЛ продаст телеправа за баснословную сумму
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига выручит огромную сумму за продажу телеправ на ближайшие три года.

АПЛ планирует получить 11,6 млрд евро за продажу телеправ на период 2022–2025 годов. Это почти на 1 млрд евро больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Причиной роста цены является увеличением интереса к турниру в США, что привело к росту цены в тендере на трансляцию АПЛ на этом заокеанском рынке.

Источник — Marca

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