Нашей УПЛ и не снилось. АПЛ продаст телеправа за баснословную сумму

Английская Премьер-лига выручит огромную сумму за продажу телеправ на ближайшие три года.

АПЛ планирует получить 11,6 млрд евро за продажу телеправ на период 2022–2025 годов. Это почти на 1 млрд евро больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Причиной роста цены является увеличением интереса к турниру в США, что привело к росту цены в тендере на трансляцию АПЛ на этом заокеанском рынке.