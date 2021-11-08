Оливье ТИЛЛЬ: «Хочу поиграть со своим братом Себастьяном»

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль признался, что хотел бы поиграть в одной команде со своим братом Себастьяном, который сейчас выступает за «Шериф» в Лиге чемпионов:

— В «Шерифе» сейчас феерит ваш старший брат Себастьян Тилль. Не планируете ли случайно переманить его в «Ворсклу», чтобы семья полностью воссоединилась?

— Конечно, я тоже хочу с ним поиграть. Но это будет сложно. Он очень хорошо выступает в Лиге чемпионов. Себастьян идет своим путем и точно знает, что лучше для его будущего.

— Какая цель у «Ворсклы» в этом сезоне?

— Завоевать с командой место в еврокубках. С той командой, которая у нас сейчас есть, нам нужно играть в Европе.

— В какой топ-лиге вы бы хотели продолжить карьеру в будущем?

— Я не живу будущим, я живу настоящим. А пока я очень счастлив играть за «Ворсклу».