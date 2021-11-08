РОТАНЬ: «Надо брать максимум очков и идти на перерыв с хорошим настроением»

Сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам квалификации Евро-2023

  • 08.11.2021 20:23
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РОТАНЬ: «Надо брать максимум очков и идти на перерыв с хорошим настроением»
© УАФ. Руслан Ротань

8 ноября молодежная сборная Украины начала подготовку к двум матчам отборочного турнира Евро-2023 U-21 против Северной Македонии и Сербии.

Вечером сине-желтые провели первую полноценную тренировку на поле. А перед ее началом представители СМИ имели возможность пообщаться с игроками и наставником сине-желтых Русланом Ротанем.

– Руслан Петрович, сейчас с игровой практикой ваших подопечных в клубах дела лучше?

– Действительно, этот момент очень радует. Если еще в октябре мы на это жаловались, сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени.

– Насколько важны поединки против Северной Македонии и Сербии?

– Можно сказать, что это ключевые матчи для сборной Украины, и об этом я уже говорил ребятам. Мы стремимся взять в этих встречах максимум очков, чтобы пойти на зимний перерыв с хорошим настроением и преимуществом над конкурентами.

– Если с Сербией Украина уже играла, то с Северной Македонией встретится впервые. Что скажете об этом сопернике?

– Это цепкая сборная, которая пытается быть за линией мяча, играть на контратаках, жесткая, как все балканские команды. Нас ждет очень сложный поединок.

– Александр Сирота сказал, что вы лично вызвали его на сбор. Есть проблема с защитниками?

– У нас из-за дисквалификации матч с македонцами пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас – очень важный игрок с опытом. Отдельно хотел бы сказать спасибо наставнику национальной сборной Александру Петракову за то, что с пониманием отнесся к нашему положению.

– Кстати, Сироте хватит времени, чтобы, как говорится, влиться в коллектив, его ведь не было в молодежке почти год?

– У Саши интеллект на достаточно высоком уровне, поэтому я уверен, что ему нетрудно будет быстро вспомнить наши требования, ведь он вызывался в национальную сборную и знаком со всеми принципами игры.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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