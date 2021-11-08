Месси хочет переманить в ПСЖ звезду Барселоны

Жорди Альба может продолжить карьеру во Франции

  • 08.11.2021 20:13
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  • 1 комментарий
Месси хочет переманить в ПСЖ звезду Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

ПСЖ во время зимнего трансферного окна подписать левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу. Его хочет видеть в парижском клубе Лионель Месси.

«Барселона» готова отпустить Альбу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Он не входит в долгосрочные планы клуба.

В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего испанца оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года.

Источник — El Nacional

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 08.11.2021 20:21
    -1
    То хто там тренер?
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