Месси хочет переманить в ПСЖ звезду Барселоны

ПСЖ во время зимнего трансферного окна подписать левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу. Его хочет видеть в парижском клубе Лионель Месси.

«Барселона» готова отпустить Альбу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Он не входит в долгосрочные планы клуба.

В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего испанца оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года.