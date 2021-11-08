Месси хочет переманить в ПСЖ звезду Барселоны

ПСЖ во время зимнего трансферного окна подписать левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу. Его хочет видеть в парижском клубе Лионель Месси.
«Барселона» готова отпустить Альбу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Он не входит в долгосрочные планы клуба.
В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего испанца оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года.
Источник — El Nacional
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