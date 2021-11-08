Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу понять, чем кому-то не нравится Гармаш»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Алекандр Петраков прокомментировал свое решение вернуть в команду полузащитника «Динамо» Киев Дениса Гармаша:
«Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях.
Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится».
Напомним, Гармаш не вызывался в сборную Украины с 2017 года.
Источник — Sport.ua
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Как может нравится игрок, который НИКОГДА не играл в нападении, а всегда играл в центре, причём играл по-хамски, неадекватно и грубо. А от безысходности у ДКГ с нападающими румынская Иуда поставила его в нападение. И что мы увидели?? Клоунские падения в штрафной соперника с попыткой корчить рожи, якобы от безумной боли, но по- сути от врождённой хитрости.
Если Петраков рассчитывает на Гармаша, как на клоун- нападающего, то позор ему как недотренеру.
Соперник это знает и будет специально провоцировать.
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