Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу понять, чем кому-то не нравится Гармаш»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Алекандр Петраков прокомментировал свое решение вернуть в команду полузащитника «Динамо» Киев Дениса Гармаша:

«Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях.

Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится».

Напомним, Гармаш не вызывался в сборную Украины с 2017 года.