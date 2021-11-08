Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу понять, чем кому-то не нравится Гармаш»

Наставник сборной Украины – о возвращении игрока «Динамо» в команду

  • 08.11.2021 19:26
  • 1449 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу понять, чем кому-то не нравится Гармаш»
© УАФ. Александр Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Алекандр Петраков прокомментировал свое решение вернуть в команду полузащитника «Динамо» Киев Дениса Гармаша:

«Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях.

Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится».

Напомним, Гармаш не вызывался в сборную Украины с 2017 года.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.11.2021 19:50
    +1
    Петраков уже в возрасте, но строит из себя клоуна
    Как может нравится игрок, который НИКОГДА не играл в нападении, а всегда играл в центре, причём играл по-хамски, неадекватно и грубо. А от безысходности у ДКГ с нападающими румынская Иуда поставила его в нападение. И что мы увидели?? Клоунские падения в штрафной соперника с попыткой корчить рожи, якобы от безумной боли, но по- сути от врождённой хитрости.
    Если Петраков рассчитывает на Гармаша, как на клоун- нападающего, то позор ему как недотренеру.
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    dd dent
    online
    dd dent, 08.11.2021 19:46
    +1
    Вроде вопрос не стоял о том кто кому не нравится, а если тренер знает откуда он есть то ссылался бы на конкретные источники
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    Comrade Me
    Comrade Me, 08.11.2021 20:19
    0
    Просто он может психануть на поле на ровном месте и привезти команде красную.
    Соперник это знает и будет специально провоцировать.
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 20:17
    0
    Ёкарный Бабай, 08.11.2021 19:56
    Не могу понять, зачем полное интервью, которое уже опубликовали, постить повторно в виде вырванных фраз?
    про кликбейт не слышал? пресс конференция Петракова не очень кликбейтно выглядит, а вот "Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу понять, чем кому-то не нравится Гармаш»" вполне, ты сюда зашёл, как и ещё много людей чекнуло эту страницу.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 08.11.2021 19:56
    0
    Не могу понять, зачем полное интервью, которое уже опубликовали, постить повторно в виде вырванных фраз?
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