Вакансія: Веб-аналітик

Медійна компанія з масштабними проектами в пошуках Web analyst.

Що ми можемо запропонувати: можливість впровадити процеси аналітики по проектам з нуля, відповідно до свого бачення; проекти, що активно розвиваються та масштабуються; можливість напряму впливати на результати компанії та впроваджувати свої бачення; плюшки у вигляді оплачуваних хобі та безкоштовних обідів.

КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ:

Налаштування систем аналітики (Google Analytics, Firebase) для відстеження перфомансу бізнесу по проектам компанії;

Аналіз даних Google Analytics для допомоги в прийнятті рішень. Пошук інсайтів, аномалій і тд;

Побудування наскрізної аналітики;

Підготовка звітів в системах візуалізації Power BI, Tableau або ін.;

Складання гіпотез для А/В тестів інтерфейсів, звітів, форм лідогенерації та проведення цих тестів;

Збір та обробка даних із внутрішніх баз даних.

ЯКИЙ ДОСВІД ТА НАВИЧКИ?

Досвід на посаді web analyst від 2 років у продуктових компаніях або маркетинг агентствах;

Глибоке розуміння принципів інтернет-маркетингу і аналізу ключових метрик;

Впевнене знання Google Analytics, AppsFlyer, Firebase, GTM ;

Уміння працювати з Data Studio, Power BI / Tableau або ін.;

Знання R / Python та SQL;

Буде плюсом розуміння UI/UX та CRO;

Досвід впровадження процесу маркетинг аналітики з нуля буде перевагою.

Від компанії:

Корпоративне навчання, профільні курси, своя бібліотека;

Комфортний офіс в центрі Києва (5-7 хв від м. Льва Толстого);

Графік роботи: з 9:00 або о 10:00 ранку до 18:00 або 19.00;

Full time, офіс або гібридний формат роботи;

Оплата спортивних занять і мовних курсів;

Корпоративні обіди, а також солодощі, кава та інші бенефіти.

Резюме відправляйте на пошту: cv@pro-people.com.ua або в тг: @irina_smnk