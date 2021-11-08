Вакансія: Веб-аналітик

Медійна компанія з масштабними проектами в пошуках Web analyst.
Що ми можемо запропонувати: можливість впровадити процеси аналітики по проектам з нуля, відповідно до свого бачення; проекти, що активно розвиваються та масштабуються; можливість напряму впливати на результати компанії та впроваджувати свої бачення; плюшки у вигляді оплачуваних хобі та безкоштовних обідів.
КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ:
- Налаштування систем аналітики (Google Analytics, Firebase) для відстеження перфомансу бізнесу по проектам компанії;
- Аналіз даних Google Analytics для допомоги в прийнятті рішень. Пошук інсайтів, аномалій і тд;
- Побудування наскрізної аналітики;
- Підготовка звітів в системах візуалізації Power BI, Tableau або ін.;
- Складання гіпотез для А/В тестів інтерфейсів, звітів, форм лідогенерації та проведення цих тестів;
- Збір та обробка даних із внутрішніх баз даних.
ЯКИЙ ДОСВІД ТА НАВИЧКИ?
- Досвід на посаді web analyst від 2 років у продуктових компаніях або маркетинг агентствах;
- Глибоке розуміння принципів інтернет-маркетингу і аналізу ключових метрик;
- Впевнене знання Google Analytics, AppsFlyer, Firebase, GTM ;
- Уміння працювати з Data Studio, Power BI / Tableau або ін.;
- Знання R / Python та SQL;
- Буде плюсом розуміння UI/UX та CRO;
- Досвід впровадження процесу маркетинг аналітики з нуля буде перевагою.
Від компанії:
- Корпоративне навчання, профільні курси, своя бібліотека;
- Комфортний офіс в центрі Києва (5-7 хв від м. Льва Толстого);
- Графік роботи: з 9:00 або о 10:00 ранку до 18:00 або 19.00;
- Full time, офіс або гібридний формат роботи;
- Оплата спортивних занять і мовних курсів;
- Корпоративні обіди, а також солодощі, кава та інші бенефіти.
Резюме відправляйте на пошту: cv@pro-people.com.ua або в тг: @irina_smnk
Источник — Sport.ua
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