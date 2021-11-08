Вакансія: Веб-аналітик

Якщо хочеш зростати

  • 08.11.2021 16:45
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Вакансія: Веб-аналітик
© Getty Images/Global Images Ukraine

Медійна компанія з масштабними проектами в пошуках Web analyst.

Що ми можемо запропонувати: можливість впровадити процеси аналітики по проектам з нуля, відповідно до свого бачення; проекти, що активно розвиваються та масштабуються; можливість напряму впливати на результати компанії та впроваджувати свої бачення; плюшки у вигляді оплачуваних хобі та безкоштовних обідів.

КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ:

  • Налаштування систем аналітики (Google Analytics, Firebase) для відстеження перфомансу бізнесу по проектам компанії;
  • Аналіз даних Google Analytics для допомоги в прийнятті рішень. Пошук інсайтів, аномалій і тд;
  • Побудування наскрізної аналітики;
  • Підготовка звітів в системах візуалізації Power BI, Tableau або ін.;
  • Складання гіпотез для А/В тестів інтерфейсів, звітів, форм лідогенерації та проведення цих тестів;
  • Збір та обробка даних із внутрішніх баз даних.

ЯКИЙ ДОСВІД ТА НАВИЧКИ?

  • Досвід на посаді web analyst від 2 років у продуктових компаніях або маркетинг агентствах;
  • Глибоке розуміння принципів інтернет-маркетингу і аналізу ключових метрик;
  • Впевнене знання Google Analytics, AppsFlyer, Firebase, GTM ;
  • Уміння працювати з Data Studio, Power BI / Tableau або ін.;
  • Знання R / Python та SQL;
  • Буде плюсом розуміння UI/UX та CRO;
  • Досвід впровадження процесу маркетинг аналітики з нуля буде перевагою.

Від компанії:

  • Корпоративне навчання, профільні курси, своя бібліотека;
  • Комфортний офіс в центрі Києва (5-7 хв від м. Льва Толстого);
  • Графік роботи: з 9:00 або о 10:00 ранку до 18:00 або 19.00;
  • Full time, офіс або гібридний формат роботи;
  • Оплата спортивних занять і мовних курсів;
  • Корпоративні обіди, а також солодощі, кава та інші бенефіти.

Резюме відправляйте на пошту: cv@pro-people.com.ua або в тг: @irina_smnk

Источник — Sport.ua

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