Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 08.11.2021 16:44
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Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
© ФК Шахтер

Главные события 14-го тура - в нашем традиционном обзоре.

После победы «Ворсклы» над «Динамо» из турнирной таблицы исчезает последний «ноль» - в графе «проигрыши» у динамовцев.

Киевляне, потерпевшие 90-е поражение в чемпионатах Украины, прерывают две свои беспроигрышные серии: общую - из 30 матчей (+25=5) и домашнюю - из 15 (+12=3). Последний раз динамовцы уступали соперникам 8 ноября 2020 года - 0:3 на своем поле с «Шахтером».

Завершается и домашняя сухая серия бело-синих - на 496-й минуте.

Безничейная серия «Динамо» во встречах с «Ворсклой» на своем поле достигает 16 матчей (+14-2).

Киевляне забивают полтавчанам 10 игр кряду.

Мирча Луческу, который провел 40-й матч в УПЛ во главе бело-синих (+31=7-2, 94-22), терпит 100-е поражение в украинской карьере (ЧУ - 37, КУ - 7, СК - 3, ЕК - 53).

10-й поединок команд Мирчи Луческу и Юрия Максимова в чемпионатах Украины впервые завершается не в пользу подопечных румынского тренера.

«Ворскла» прерывает 9-матчевую проигрышную серию во встречах с «Динамо» и 11-матчевую безвыигрышную (=2-9). Последний раз полтавчане отбирали очки у киевлян 6 августа 2017 года - 0:0 дома, а побеждали - 27 августа 2016-го - 2:0 в гостях.

Бело-зеленые празднуют 3-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 5-2), повторяя личный рекорд 23-летней давности.

Бразилец Ранжел становится автором 200-го гола команд Юрия Максимова в УПЛ.

«Ворскла» реализовывает 6-й пенальти подряд.

«Шахтер» одерживает 4-ю победу кряду (мячи 15-3) и выходит на первую строчку в турнирной таблицые, которую дончане последний раз занимали 19 июля 2020 года после заключительного тура сезона-2019/20.

Беспроигрышная серия горняков достигает 11 матчей (+9=2).

100-й поединок за оранжево-черных проводит Манор Соломон (ЧУ - 66, КУ - 5, СК - 3, ЕК - 26).

Николай Матвиенко становится автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. Забитый им мяч оказывается также 50-м для дончан во всех турнирах при Роберто Де Дзерби (ЧУ - 36, КУ - 3, СК - 3, ЕК - 8).

«Колос» терпит 4-е поражение подряд (мячи 1-7).

Безничейная серия ковалевцев достигает 10 игр (+2-8).

Ковалевцы устанавливают новый личный антирекорд, пропуская дома 7-й матч кряду.

Олег Ильин на 342-й минуте прерывает безголевую серию «Колоса».

«Заря», которая 3-й раз подряд берет верх над «Вересом» (мячи 5-0), празднует 5-ю викторию кряду в родных стенах, повторяя личный рекорд 27-летней давности.

Луганчане становятся 8-м клубом, одержавшим 40 крупных побед в чемпионатах Украины.

Черно-бело-красные продлевают свою общую голевую серию до 13 игр, а домашнюю сухую - до 487 минут.

Шахаб Захеди становится автором 5-го хет-трика «Зари» в УПЛ. При этом третий его гол в ворота «Вереса» оказывается 10-м для луганчан в баталиях с ровенчанами.

Иранец становится 8-м легионером, сделавшим более одного «трюка со шляпой» в украинских чемпионатах.

Личный рекорд устанавливает «Верес», чья сухая серия завершается на 410-й минуте.

Черно-красные не могут поразить ворота черно-бело-красных 299 минут кряду.

«Днепр-1» одерживает 30-ю победу в элитном дивизионе, в том числе 10-ю в гостях.

Днепряне устанавливают новое личное достижение, продлив свою безничейную серию до 13 игр (+9-4).

Артем Довбик забивает 14-й мяч в УПЛ за «Днепр-1» и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Владиславу Супряге. При этом гол Артема становится 100-м для днепрян в чемпионатах Украины.


СК Днепр-1

Команды Сергея Лавриненко терпят 20-е поражение в элитном дивизионе.

«Ингулец» устанавливает два личных антирекорда, продлив общую безголевую серию до 360 минут, а домашнюю - до 284-х.

«Мариуполь», одержавший долгожданную победу после 6 поражений подряд, прерывает две свои серии с пропущенными мячами: «рекордную» общую - из 14 матчей и гостевую - из 10. Последний раз азовцы играли на «ноль» 5 мая 2021 года - 0:0 дома с «Динамо», а на чужих полях - 20 ноября 2020-го - 0:0 с «Рухом».

Оранжево-синие обходятся без ничьих 13 игр кряду (+2-11).

Алексей Кащук становится автором 55-го дубля игроков «Мариуполя» в элитном дивизионе. При этом его первый мяч в ворота «Миная», оказывется 50-м, пропущенным командами Игоря Леонова в УПЛ.

40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Остап Маркевич (+8=9-23, 44-73).

Два личных антирекорда обновляет «Минай», продливший общую серию без побед до 12 игр (=5-7), а домашнюю - до 5 (=3-2).

«Александрия» проводит 50-й сухой матч в родных стенах.

Черно-желто-зеленые обходятся без дележки очков с соперниками на своем поле 10 игр кряду.

«Черноморец» прерывает 9-матчевую безвыигрышную серию (=5-4). Последнюю викторию «моряки» отпраздновали 16 августа 2021 года - 3:2 в гостях с «Мариуполем».

Капитан «Руха» Ярослав Мартынюк забивает в УПЛ после перерыва в 8 лет 241 день. Единственный до сего времени гол он, будучи игроком «Арсенала», записал в свой актив 10 марта 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Металлистом» (1:2). Более продолжительные голевые паузы имели только три футболиста.

Юрий Панькив становится 7-м вратарем, пропустившим более 300 мячей в чемпионатах Украины - 302.

«Десна» одерживает 20-ю победу в гостях.

Мяч, забитый Тарасом Завийским, оказывается 10-м для северян в баталиях с сине-золотыми и 50-м, пропущенным в элитном дивизионе командами Олега Дулуба.

Владислав Калитвинцев становится 7-м игроком черниговцев, забившим 15 мячей в УПЛ.

Безвыигрышная домашняя серия «Львова» достигает 10 игр (=5-5).

250-й матч в чемпионатах Украины проводят Младен Бартулович («Ингулец») и Валерий Федорчук («Рух»), 200-й - Денис Мирошниченко («Александрия»), 100-й - Максим Лунев («Заря»), 50-й - Евгений Волынец («Колос»).


ФК Рух. Валерий Федорчук

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Денис Шелихов, ранее защищавший цвета «Волыни» и «Днепра».

20-й мяч в УПЛ забивают Шахаб Захеди (первый «Вересу»), Владислав Калитвинцев и Валерий Федорчук (первый «Черноморцу»), 1-й - Витинью (в 7-й игре), Юрий Тлумак (в 11-й) и Каспар Дубра (в 55-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Игорь Кирюханцев («Александрия»), Ярослав Мартынюк («Рух») и Георгий Цитаишвили («Черноморец»).

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Валерий Федорчук, 1-й - Алексей Кащук (в 44-м матче).

Впервые парируют пенальти Никита Турбаевский (с 1-й попытки) и Владислав Кучерук (с 6-й).

10-й сухой матч в УПЛ проводят Олег Билык и Дмитрий Мацапура, 1-й Никита Турбаевский (во 2-й игре).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Михаил Шишка (в 24-м матче), Олег Очеретько (в 25-м), Даниил Кравчук (в 27-м), Рустам Ахмедзаде (в 29-м) и Александр Романчук (в 31-м).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Юбилей он «отмечает» 10-м удалением игрока гостей.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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