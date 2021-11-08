Аржанов и еще три игрока покинули Викторию

«Виктория» из Николаевки завершила сотрудничество с рядом опытных исполнителей.

По соглашению сторон уволены из клуба четыре полузащитника: 32-летний Вячеслав Акимов (12 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Второй лиги), 35-летний Владимир Аржанов (12 игр, 1 гол), 33-летний Евгений Лозовой (7 матчей) и 32-летний Станислав Передистый (4 игры).

После 17 туров чемпионата Второй лиги «Виктория» занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда Анатолия Бессмертного сыграет дома с «Энергией».