Аржанов и еще три игрока покинули Викторию

Кадровые изменения в составе дебютанта Второй лиги

  • 08.11.2021 16:50
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Аржанов и еще три игрока покинули Викторию
© ФК Виктория. Владимир Аржанов

«Виктория» из Николаевки завершила сотрудничество с рядом опытных исполнителей.

По соглашению сторон уволены из клуба четыре полузащитника: 32-летний Вячеслав Акимов (12 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Второй лиги), 35-летний Владимир Аржанов (12 игр, 1 гол), 33-летний Евгений Лозовой (7 матчей) и 32-летний Станислав Передистый (4 игры).

После 17 туров чемпионата Второй лиги «Виктория» занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда Анатолия Бессмертного сыграет дома с «Энергией».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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