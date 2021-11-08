ФОТО. Матвиенко и Зинченко стали кумовьями

Защитник «Шахтера» крестил дочь партнера по сборной Украины

  • 08.11.2021 16:39
  • 2299 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Матвиенко и Зинченко стали кумовьями
© УАФ. Николай Матвиенко и Александр Зинченко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку», – написал Матвиенко в Facebook.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 08.11.2021 16:46
    +1
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 08.11.2021 17:23
    0
    Офігенна спортивна новина. Ще можна писати хто з ким бухає.
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    Tasha19
    online
    Tasha19, 08.11.2021 17:20
    0
    Вони куми вже рік, Зінченко хресний доньці Матвієнка.
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