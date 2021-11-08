ФОТО. Матвиенко и Зинченко стали кумовьями

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку», – написал Матвиенко в Facebook.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.