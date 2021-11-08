КОПОЛОВЕЦ: «Динамо и Шахтер пока не тянут уровень Лиги чемпионов»

Специалист – о выступлении украинских грандов в еврокубках

  • 08.11.2021 16:00
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КОПОЛОВЕЦ: «Динамо и Шахтер пока не тянут уровень Лиги чемпионов»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший полузащитник «Карпат» и Миная» Михаил Кополовец прокомментировал выступление украинских команд в еврокубках на минувшей неделе – «Динамо», «Шахтера» и «Зари».

«Правильно говорил Мирча Луческу, что «Динамо» нужно убить в себе трусость. Команда боится играть в футбол. Белорусы играют, норвежский «Буде Глимт» выносит «Рому», а мы боимся. У наших футболистов уже большой опыт, в еврокубках, в сборной, но они все равно боятся на международной арене.

Неплохо играли с «Барселоной». А толку? Как видите, не тянем мы такие турниры. Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот «Ференцварош» пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием.

Как играет «Шериф»? Пример для наших футболистов, они показали, что с любым можно играть. Поэтому остался осадок после матчей наших команд в Лиге чемпионов. Тем более, что «Барселона» сейчас не такая грозная, как раньше. Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет боягузов. Увы, пока не тянут наши гранды уровень Лиги чемпионов.

«Шахтер»? Де Дзерби работает уже достаточно времени с командой, чтобы показывать зубы в Лиге чемпионов, ведь «Реал», как и «Барселона», не такие грозные, как раньше. Поэтому от «Шахтера» жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты. Но в еврокубках играется тяжело.

«Заря» в матче с болгарским ЦСКА понравилась, забили шикарные голы. Если команда хорошо играет, тут большим специалистом быть не надо. Была полная самоотдача и желание играть до последнего. Конечно, тяжело им будет выйти из группы, но будем болеть», - сказал Кополовец.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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