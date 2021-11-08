Илья Марченко – Лиам Броуди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого ноября украинский теннисист Илья Марченко (№155 ATP) начнет выступления на челленджере в Словакии.



В матче второго круга основы украинец сыграет против Лиама Броуди из Великобритании (№127 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 15:10 по Киеву.



Ранее теннисисты играли трижды, украинец выиграл один матч. В этом году Броуди уже дважды обыгрывал Марченко.



В следующем раунде победитель сыграет против Максимильяна Мартерера из Германии (№198 ATP) или Юрия Родионова из Австрии (№142 ATP).